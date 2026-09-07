Universidad de Chile amarra otra importante renovación y asegura a una de sus grandes figuras

Universidad de Chile logra la renovación de una importante figura en las últimas horas.

Universidad de Chile volvió a los abrazos este pasado fin de semana en la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ vencieron por 4-2 a Coquimbo Unido y se prenden en su lucha con la Universidad Católica por el Chile 2.

Para seguir con las buenas noticias dentro del ‘Romántico Viajero’, en las últimas horas se confirmó lo que sería una importante renovación de una figura en el plantel azul.

Se trata del joven volante, Lucas Barrera, quien tras su gran irrupción en este 2026, se ha logrado ganar una camiseta de titular en la Universidad de Chile y ser una pieza fija para el equipo de Fernando Gago.

Durante esta jornada, el periodista César Merlo anunció en su cuenta de ‘X‘, que los ‘Azules’ habrían logrado la renovación de Lucas Barrera para extender su vínculo al 2029.

Barrera continuará en la U | Foto: Photosport

“Universidad de Chile le renueva contrato a Lucas Barrera. El club acordó una mejora salarial y extender el vínculo hasta diciembre del 2029“, informó el comunicador.

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De esta manera, Universidad de Chile logra abrochar otra importante renovación pensando en el futuro, en la que los ‘Azules’ también lograron sellar la permanencia de Marcelo Morales.