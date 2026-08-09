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¿Y Vozinha? Esta es la formación confirmada de Colo Colo para visitar esta tarde a Unión La Calera

El entrenador de Colo Colo solo hace un cambio en comparación al partido anterior, que se debe a una baja en la previa.

Colo Colo tiene un cambio para visitar a La Serena. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTColo Colo tiene un cambio para visitar a La Serena. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

Este domingo se sigue disputando la fecha 18 de la Liga de Primera 2026 y hay pronóstico de partidazo en la Quinta Región, donde Colo Colo visita a Unión La Calera.

Los albos son los líderes indiscutidos del torneo, con 12 puntos de ventaja, y esta tarde visitan al colista absoluto, quienes están muy necesitados de sumar, en el fondo de la tabla de posiciones.

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Para este partido, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, no podrá repetir la misma formación que viene de vencer por 4-3 a Everton en Viña del Mar, pues se le lesionó uno de los titulares.

Se trata del lateral izquierdo Diego Ulloa, quien sufrió una lesión lumbar y será reemplazado por Erick Wiemberg. Aunque el resto del equipo será el mismo que viene de imponerse a los Ruleteros en la Ciudad Jardín.

La formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg, Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

La formación de Colo Colo vs. Unión La Calera. (Foto: @ColoColo)

La formación de Colo Colo vs. Unión La Calera. (Foto: @ColoColo)

Para esta ocasión el técnico argentino no citó al gran refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre, el arquero caboverdiano Vozinha, quien está poniéndose a punto, al igual que el delantero Marcos Bolados.

Tampoco puede contar con el goleador Javier Correa que está cumpliendo su última fecha de suspensión, así como los lesionados Fernando De Paul y Javier Méndez.

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¿A qué hora es el partido de Unión La Calera vs. Colo Colo?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo se disputa este domingo 9 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En síntesis

  • Partido de Colo Colo: Este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas.
  • Ausencia de Vozinha: El arquero caboverdiano no fue citado por estar poniéndose a punto.
  • Baja de Diego Ulloa: Erick Wiemberg lo reemplazará por una lesión lumbar.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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