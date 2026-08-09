El entrenador de Colo Colo solo hace un cambio en comparación al partido anterior, que se debe a una baja en la previa.

Este domingo se sigue disputando la fecha 18 de la Liga de Primera 2026 y hay pronóstico de partidazo en la Quinta Región, donde Colo Colo visita a Unión La Calera.

Los albos son los líderes indiscutidos del torneo, con 12 puntos de ventaja, y esta tarde visitan al colista absoluto, quienes están muy necesitados de sumar, en el fondo de la tabla de posiciones.

Para este partido, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, no podrá repetir la misma formación que viene de vencer por 4-3 a Everton en Viña del Mar, pues se le lesionó uno de los titulares.

Se trata del lateral izquierdo Diego Ulloa, quien sufrió una lesión lumbar y será reemplazado por Erick Wiemberg. Aunque el resto del equipo será el mismo que viene de imponerse a los Ruleteros en la Ciudad Jardín.

La formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg, Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

La formación de Colo Colo vs. Unión La Calera. (Foto: @ColoColo)

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Para esta ocasión el técnico argentino no citó al gran refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre, el arquero caboverdiano Vozinha, quien está poniéndose a punto, al igual que el delantero Marcos Bolados.

Tampoco puede contar con el goleador Javier Correa que está cumpliendo su última fecha de suspensión, así como los lesionados Fernando De Paul y Javier Méndez.

¿A qué hora es el partido de Unión La Calera vs. Colo Colo?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo se disputa este domingo 9 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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En síntesis