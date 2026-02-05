Ser campeón en Universidad de Chile y Universidad Católica es un sueño para cualquiera, pero pocos lo logran. Una figura nacional alcanzó dicha meta, pero no quedó conforme: esperaba más de sus pasos por tales clubes.

Vestido de azul se coronó monarca en 2017 y en la precordillera alzó el título en 2021. ¿Cuál es su nombre? Juan Leiva realizó un duro análisis de su estadía en ambas instituciones.

En conversación con ESPN, el mediocampista de 32 años dejó una potente reflexión sobre su carrera. Le hubiese gustado demostrar todo su potencial en La Cisterna y en San Carlos de Apoquindo.

“Tengo la autocrítica a full. Las veces que tuve la oportunidad de dar el salto, no lo hice de la mejor manera (…) Cuando me fui a la U era más chico y cuando se fue Sebastián (Beccacece) se me hizo un poco más difícil”, lanzó.

Luego, agregó: “En Universidad Católica me pedían jugar más encajonado y eso a veces me costaba. Pasaban muchos momentos donde yo no agarraba tanto el balón. Esas cosas me costaron“.

Juan Leiva fue campeón con Universidad de Chile y la UC. (Imagen: Photosport)

Campeón con Universidad de Chile y la UC: esta es su actualidad

En esta temporada, Juan Leiva se mantiene en O’Higgins. En la escuadra de Rancagua disputó 34 compromisos durante 2025, en los que anotó tres goles y aportó con dos asistencias.

A su vez, en su carrera ha jugado en Deportes Concepción, Audax Italiano, Unión La Calera, Ñublense y Cobreloa. Esta campaña tendrá la posibilidad de ser parte de la Copa Libertadores.

