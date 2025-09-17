Claudio Borghi no está para nada de acuerdo con los mapas de calor en el fútbol. El Bichi hizo saber su opinión sobre la técnica estadística que sirve para ver donde se mueven los jugadores por el campo de juego. Aquello cuando se analizaba a algunos jugadores de Alianza Lima, rival de Universidad de Chile este jueves a las 21:30 por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana.

“Para mí esto es la mentira más grande que hay en el fútbol”, opinó el Bichi en el programa ESPN F90 al ver la presentación de los mapas de Sergio Peña, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Fernando Gaibor.

En ese sentido, el Bichi continuó con su opinión: “Conozco jugadores que se mueven por todo el campo…”. Patricio Yáñez lo complementó: “Y no te producen nada”. Borghi estuvo de acuerdo: “nada”.

El DT tetracampeón con Colo Colo lanzó una opinión el mapa de calor de Fernando Gaibor: “Yo te puedo decir como entrenador, me muestran eso y digo qué desordenado es para jugar este pibe”.

Luego opinó de otro mapa de calor que aparecía: “Digo será de Aquino o será del árbitro”.

Dante Poli no estuvo de acuerdo con Claudio Borghi

El conductor del programa Dante Poli mostró otro punto de vista: “Hay algunos que se quedaron estancados en el tiempo. Estos números o estadísticas, los usan los grandes clubes como big data para contratar, por lo tanto si uno los mira en menos… cuidado”.

Borghi contestó inmediatamente: “¿Quién es el que decide el mapa o el técnico?”.