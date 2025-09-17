Universidad de Chile ya empieza a preparar sus últimos detalles para su importante partido por los cuartos de final de ida por la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ deben enfrentarse ante Alianza Lima en Perú.

Previo a este duelo, la prensa peruana ha hecho alusión a un gran favoritismo para el conjunto de los ‘Íntimos’ para su llave ante la U. ¿La razón? sienten que a la CONMEBOL no le favorece que el conjunto chileno avance, si está sancionado sin público.

“Si queremos ser siniestros, es un partido muy parejo, de repente ligeramente favorita la Universidad de Chile por su funcionamiento, pero si queremos ser siniestro y maquiavélicos, ¿qué le conviene a la CONMEBOL?”, partieron señalando los periodistas.

En otra línea, otro de los comunicadores no tuvo pelos en la lengua para decir que el arbitraje le va a dar una manito al conjunto peruano en su llave ante los ‘Azules’, por el caos que se generó tras su polémica ante Independiente.

En Perú sienten que Alianza Lima tiene vía libre | Foto: Photosport

“El arbitraje va a favorecer a Alianza Lima, porque la Universidad de Chile no puede pasar a raíz de lo que sucedió en Argentina”, remarcó.

Finalmente, los expertos peruanos vuelven a remarcar en que para esta serie desde la CONMEBOL favorecerán a Alianza Lima, por lo que apuntan a que su clasificación a las semifinales podría darse de una forma inesperada ante la U. de Chile.

“Tú eres dirigente de la CONMEBOL y eres Alejandro Domínguez, ¿Quieres que sigan avanzando (La U) sin publico visitante y local?… que le den una a Perú, siempre la perjudican, cuántas veces han perjudicado a Alianza, Universitario y Sporting, Pero la U es un buen equipo”, cerró.