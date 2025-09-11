Colo Colo y Universidad de Chile jugarán por la Supercopa este domingo a las 15:00 en el estadio Santa Laura. El exfutbolista campeón del mundo, Claudio Borghi, no considerada tan importante la competición y la ningunea con un particular calificativo.

“¿Puedo ser ofensivo? Es una copita”, expresó en el programa ESPN F90. El Bichi fundamentó su punto de vista: “No encuentro ninguna final importante si no te da algo a cambio. Esto no te da nada”.

En ese sentido, piensa que el torneo debe tener un incentivo deportivo para el campeón: “A mí dame el título y dame una competencia internacional. Sácame un cupo del campeonato”.

La Supercopa enfrenta a los dos campeones del 2024: Colo Colo campeón de Primera División y Universidad de Chile monarca de la Copa Chile, en un torneo que se viene jugando desde 2013.

Claudio Borghi y la otra competición que no da nada

El Bichi además mencionó otro torneo que no entrega premio: “Cuando juegas la Copa América, que es importante, Copa América no te da nada. Te da el título, pero no te clasifica al Mundial”. En ese sentido piensa que debe dar algo: “Eres campeón de América… dame 20 puntos de ventaja (Eliminatorias)”.

En el caso de Chile ganó dos Copa América seguidas (2015 y 2016), fue a la Copa Confederaciones (2017) llegando a la final, pero se quedó fuera de la Copa del Mundo de Rusia (2018).