Universidad de Chile tendrá una serie de partidos claves. La U jugará ante Colo Colo este domingo a las 15:00 en Santa Laura por la Supercopa y visitará a Alianza Lima el jueves a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez no tendrá a una de sus figuras para la Superclásico y toda la llave de la Copa Sudamericana. Se trata de Lucas Di Yorio, quien venía arrastrando una lesión de menisco que requería operación, la cual por las molestias del centrodelantero se tuvo que adelantar.

Fue la página partidaria Emisora Bullanguera la que sorprendió a todos con la noticia de que el delantero no va más y que se perderá los importantes compromisos que tiene la U en la Supercopa y la Copa Sudamericana.

Luego fue Marcelo Díaz quién ratificó en TNT Sports la situación. “Mañana va a tener que entrar a pabellón Lucas Di Yorio. No aguantó más. Tema meniscal. Se volvió urgente la operación, me escribieron”, reportó en Todos Somos Técnicos.

El profesional de las comunicaciones precisó que la idea inicial era que el ariete se operara después del partido ante Deportes La Serena el domingo 28 de septiembre en el estadio La Portada por el Campeonato Nacional, pero el procedimiento se tuvo que adelantar.

Lucas Di Yorio tendrá poco más de un mes para recuperarse

El ariete será operado este viernes 12 de septiembre e iniciará el proceso de recuperación. Se perderá cuatro partidos y tendrá un mes para recuperarse antes que la U vuelva a jugar.

Lucas Di Yorio no podrá jugar la Supercopa y la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana, ya que será operado. (Foto: Photosport)

Tras el receso por la Copa del Mundo Sub-20 que se realizará en nuestro país, Universidad de Chile recibirá a Palestino el fin de semana del 19 de octubre.