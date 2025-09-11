La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugaría sí o sí este domingo 14 de septiembre en Santa Laura. Sin embargo, dicho compromiso acaba de sumar nuevos detractores para llevarse a cabo.

Esta vez fue un gran grupo de vecinos quienes se reunieron en los al rededores del recinto de Independencia para oponerse a la realización del encuentro. Argumentan que, además de las ya conocidas razones de seguridad, podrían tener grandes pérdidas económicas.

La presidenta de la junta de vecinos del sector conversó con Contigo En Directo de CHV, donde declaró que: “Se suma otra condición, no solo el peligro. Sino que además nos impide tener la feria, 150 familias que se ubican con nosotros los días domingos, es muy importante en esta fecha para abastecer a la comunidad. Se daña enormemente todo lo que es el comercio local”.

A su vez, sostuvo que: “Desde muy temprano comienzan a cerrarse las calles, comienza el bullicio, esto de dejar entrar menos gente a nosotros no nos favorece. La gente que no entra queda en el barrio, en las plazas haciendo previa, fumando, lanzando fuegos artificiales y un montón de desmanes”.

Vecinos del Santa Laura: los nuevos opositores a la Supercopa

Otra de las vecinas presentes aseguró que, en partidos de este calibre, ya han sufrido incluso hasta robos en sus negocios locales.

“La inseguridad en el tema de los negocios, cada vez que hay un partido se nos daña. La última vez de un partido de alto riesgo hubo un turbazo. Es algo riesgoso para los vecinos”, agregó.

Además, el reconocido negocio Las Pipas de Einstein habría presentado un recurso judicial reclamando por las posibles pérdidas justo en vísperas de fiestas patrias, las que podrían ascender a una suma de 8 millones según argumenta el notero de Contigo En Directo de CHV.

Finalmente, otra de las vecinas de la zona indicó: “Para nosotros es super complicado, hay mucho adulto mayor, mucho niño. Es un partido de alto riesgo y no está capacitado el estadio. Tenemos que encerrarnos…”.

De momento, la Supercopa a jugarse este domingo 14 de septiembre entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue en pie. Habrá que ver con el correr de las horas qué deciden finalmente las autoridades.