Gran sorpresa causó el fichaje de Nathaniel Pérez Torres, jugador chileno-sueco en el FC Midtjylland de Dinamarca, mismo equipo donde milita Darío Osorio quien hoy está en Rusia con la Selección Chilena.

La nueva joyita del cuadro danés no estaba en el radar de nadie y causó revuelo en Chile, toda vez que puede ser un jugador con futuro en el fútbol europeo y potencialmente ser un arma para la Selección Chilena.

Al respecto se pronunció Maikel Torres, su papá, quien en diálogo con LUN dejó en claro su posición: “Difícil pregunta. Yo me siento chileno y me gustaría que jugara por La Roja, aunque ahora les ha ido re mal. Pero también me gustaría que defendiera a Suecia, porque yo me vine a los 4 años y nunca más he vuelto a Chile, aunque me gustaría”.

Sin decirlo, el papá de Nathaniel echa al agua la sangre que tira a la familia y deja en claro que le gustaría ver a su hijo con La Roja: “Claro que, si fuera por mi papá, Bernardo, que es súper colocolino, ojalá algún día defendiera al país. Cuando fue la Copa América vimos todos los partidos y él lloraba cuando ganaron el torneo”, dijo.

“Habla como chileno, se crió en una familia que no ha dejado de mantener las raíces chilenas y hasta es fanático de la comida. Mi mamita, que se llama Verónica, tenía un restorán acá en Malmö, que se llamaba ‘Mucho Gusto’, y ahí él aprendió a comer. Nathaniel es fanático de los churrascos, les hace chupete”, complementó.

Así las cosas, la Selección Chilena podría ganar un buen elemento en los próximos años si Nathaniel Pérez Torres decide defender a La Roja y no a Suecia, el otro país por el que puede optar a jugar en caso de ser nominado.

En síntesis

