Leonardo “Pollo” Véliz, histórico exjugador del fútbol chileno, analizó con dureza el mercado de pases de los tres grandes del país y dejó varias reflexiones sobre el presente de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. A su juicio, el balance general deja sensaciones dispares y un claro perdedor en materia de refuerzos.

Respecto a los Azules el “Pollo” fue cauto y evitó entusiasmarse demasiado con los nombres que llegaron al plantel azul. “Por la U, mira, se ha reforzado, entre comillas, también con jugadores como Rivero. Ya, Lucero te lo concedo. Pero Vargas, que también va en declive”, comentó, en diálogo con BOLAVIP.

En esa misma línea, el exseleccionado nacional puso paños fríos al rendimiento esperado de ‘Turbomán’: “Aunque en Audax Italiano no fue el jugador que todos esperaban. Pero bueno, también está en un plano del ‘veremos’”, agregó, evidenciando sus dudas sobre el impacto real que puedan tener en la temporada.

Leonardo Véliz analiza el mercado de los tres grandes del fútbol chileno (Foto: Photosport)

Al hablar de Universidad Católica, el tono de Véliz fue bastante más positivo. El histórico valoró la forma en que el elenco cruzado abordó el mercado, sin estridencias ni grandes polémicas: “La Católica ha hecho las cosas tranquilamente, calladamente”, sostuvo, destacando la planificación del club precordillerano.

Además, subrayó que en la UC ya dieron vuelta la página con el armado del plantel: “Ya dio por cerrado todas las contrataciones y ahora vamos a ver cómo rinden los de aquí”, afirmó, apuntando a que el juicio final vendrá dentro de la cancha.

El gran dilema de Colo Colo para el Pollo Véliz

Donde sí fue especialmente crítico fue con Colo Colo, club que, a su juicio, vive un momento complejo y lleno de incertidumbre. “Para Colo Colo es un dilema, es un enigma. No sé qué va a pasar, no sé con las contrataciones que ha hecho”, lanzó, dejando en evidencia sus dudas sobre el rumbo deportivo del Cacique.

Finalmente, Véliz abordó de lleno las críticas que han surgido desde otros referentes del fútbol chileno y entregó su propia visión sobre la situación alba. “Por ahí dijo un ídolo de la U que Colo Colo está actuando como un equipo chico, Johnny Herrera. Pero obviamente tiene que actuar como un equipo chico si no tiene plata”.

Está sacando plata, vendiendo las mejores figuras. ¿Y a quién ha contratado? Entonces, por el lado de Colo Colo, para mí es un enigma”, cerró, dejando claro que, para él, el Popular es el que peor se ha reforzado en este mercado.

DATOS CLAVE

Leonardo Véliz cuestionó los fichajes de Rivero, Lucero y Vargas en Universidad de Chile.

Universidad Católica cerró su plantel tras realizar contrataciones de forma silenciosa y planificada.