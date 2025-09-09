La Selección Chilena está viviendo uno de sus peores momentos históricos en cuanto a lo futbolístico, donde no pudo llegar al Mundial de Norteamérica 2026 y completó tres citas planetarias sin poder clasificar.

“No hay ningún otro comentario que fracaso absoluto. Somos la selección más miserable del continente. Después de lograr dos Copas América, Chile quedó sumido en un clima de fútbol mediocre”, dijo Leonardo Véliz en un mano a mano con El Mercurio.

Para el mundialista con La Roja en el Mundial de Alemania 1974, ha habido poca capacidad de análisis para detectar por qué Chile está como está: “No se puede estar más abajo y pese a eso nadie se hace la pregunta de qué hacemos ahora”, agregó.

Pollo Véliz quiere ver a Córdova como DT titular de La Roja. | Foto: Photosport

De manera sorpresiva, Véliz le entrega a la ANFP quién debe ser el director técnico de la Selección Chilena pensando en el próximo proceso clasificatorio con miras al Mundial que se llevará a cabo el 2030.

“Soy partidario de que, si Chile quiere clasificar, que siga Córdova y que lo apoye todo el mundo. Pero vivimos en un fútbol resultadista, y como los dirigentes se dejan llevar por las redes sociales, todo vuelve a cero”, argumentó.

Lo cierto es que Nicolás Córdova no pasará de este año como entrenador de la Selección Chilena y la ANFP deberá buscar un nombre que se haga cargo del equipo pensando en los duelos amistosos, Copa América y las Clasificatorias para el Mundial 2030.

El último partido de Chile por los puntos este año

Chile cierra su participación en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 este martes 9 de septiembre a las 8:30 de la noche, día y hora en donde deberá recibir a Uruguay en el Estadio Nacional.