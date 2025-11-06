El mediocampista Matías Palavecino se ha consagrado como uno de los mejores jugadores de la Liga de Primera. Fue el director de orquesta, el “10” y la figura excluyente del histórico Coquimbo Unido que, contra todo pronóstico, logró bordar la primera estrella de Primera División en la historia del club.

Su espectacular temporada, llena de goles, asistencias y un liderazgo indiscutido en la cancha, lo convirtió en la pieza más cotizada y deseada del mercado de pases.

Su nombre ha sido de inmediato vinculado con los tres grandes: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, quienes podrían vivir una verdadera teleserie para asegurar al MVP del campeonato para la temporada 2026.

Matías Palavecino ha disputado 35 partidos: 7 goles y 12 asistencias en esta temporada | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

No seguiría en Coquimbo: Matías Palavecino se iría al extranjero

Sin embargo, cuando toda la atención mediática estaba puesta en qué equipo “grande” de Chile podría ganar la puja, el periodista Marcelo Muñoz arrojó una bomba informativa.

El destino del talentoso “10” no estaría en el Claro Arena, el Estadio Monumental o el Estadio Nacional. El poderío económico de una liga extranjera habría entrado con fuerza en la negociación, cambiando el panorama por completo.

“Todo apunta que va para México. Nos están diciendo que desde México vienen por él”, afirmó el comunicador en el programa Todo Es Cancha.

En síntesis…