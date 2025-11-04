Coquimbo Unido continúa festejando el primer título de su historia. El elenco aurinegro logró alzar el trofeo a cuatro fechas del cierre de la Liga de Primera 2025, lo que refleja una majestuosa campaña.

En ella, hubo un crack que relució sobre el resto y se tiene fe: quiere representar a la Selección Chilena. Si bien nació en Argentina, cruzar la cordillera le llenó el corazón. ¿Quién es? Matías Palavecino.

En conversación con TNT Sports, el volante creativo de 27 años confesó que anhela jugar por La Roja. Sin embargo, tiene un complejo panorama: le restan cuatro años más de residencia en el país para alcanzar la nacionalización.

“Creo que cualquier jugador lo que más quiere es ir a una selección. Bueno, acá me abrieron las puertas, me trataron súper bien (…) Me recibieron como un chileno más“, comenzó señalando.

Luego, indicó: “Me caracterizo como un jugador que siempre intenta ir para adelante, siempre intenta asociarse, ayudar, rematar al arco. Esas son mis características. Así que si pudiera ayudar algún día sería un sueño“.

Matías Palavecino quiere defender la camiseta de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

¿Qué debe hacer para jugar por la Selección Chilena?

Si bien el futbolista arribó en 2023 a Chile, volvió a Argentina en 2024 y por ello no sumó años en el trámite para su nacionalización. A partir de 2025, tendría que permanecer hasta 2029 para cumplir con el requisito estatal.

Cabe destacar que durante esta temporada, Matías Palavecino ha disputado 35 compromisos con Coquimbo Unido. En ellos, logró anotar siete goles y entregar 12 asistencias.

En resumen: