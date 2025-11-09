Matías Palavecino se convirtió en la gran atracción del siguiente mercado de fichajes. Tras coronarse campeón en el fútbol chileno, el volante de 27 años despertó la atención de los grandes de la capital.

¿En qué equipo jugará en 2026? Si bien ha sido vinculado a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, el zurdo mantiene mesura: por el momento se enfoca en Coquimbo Unido.

Tras vencer 2-1 a Palestino, el mediocampista argentino analizó el partido en atención a los medios y tras ello tuvo palabras para su futuro. Instaló la incertidumbre.

“No soy de mirar mucho, trato de disfrutar el presente. Obviamente, va a haber rumores, al quedar libre se abre mucho el abanico de posibilidades“, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el próximo paso en su carrera, el monarca con el cuadro aurinegro lanzó: “En diciembre se verá. Tengo la cabeza más puesta en ir a disfrutar a mi familia que en otra cosa“.

Matías Palavecino puede cambiar de club en 2026: ¿Jugará en Colo Colo, Universidad de Chile o la UC? (Imagen: Photosport)

¿Colo Colo, Universidad de Chile o la UC? El 2025 de Matías Palavecino

Durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado un total de 36 encuentros con la camiseta de Coquimbo Unido. En dichos duelos, anotó siete goles y entregó 17 asistencias.

Por el momento, no hay mayores pistas sobre qué hará al terminar la vigente campaña. Termina contrato el 31 de diciembre con el elenco porteño, por lo que ya puede negociar en condición de futbolista libre.

