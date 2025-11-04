Esteban González fue el gran artífice de la campaña de Coquimbo Unido, equipo que este fin de semana se consagró como el flamante campeón del fútbol chileno faltando aún cuatro fechas para el término del certamen nacional.
Y como era de esperarse, viendo el gran trabajo del ‘Chino’ en el cuadro ‘Pirata’, sumado al paupérrimo desempeño de los últimos DT’s de La Roja, es que muchos han comenzado a especular con que González podría ser un buen candidato para hacerse cargo del ‘Equipo de Todos’.
Esteban González pone la pelota al piso sobre una eventual llegada a La Roja
De esto precisamente habló el propio estratega en conversación con Radio ADN. El DT del ‘Barbón’ dejó bien en claro cuál es su postura al respecto sobre ser el eventual adiestrador de la escuadra nacional: “Más que candidatearme a la selección, me parece que sé diferenciar la carrera de jugador profesional a la de entrenador, que es como correr una maratón que hay que saber correr”.
En esa línea, añadió: “Tomé una decisión muy importante cuando me retiro en 2016 y el 2017 ayudé a Deportes Concepción en el equipo de la resistencia. Después me ofrecieron dirigir, tenía 34 años y me ofrecieron seguir jugando, pero quería tomar esa decisión”.
A pesar de que le seduce llegar a La Roja, dejó en claro que: “Hoy mis energías están en Coquimbo, mentiría si no digo que quiero dar un paso importante, pero estoy muy bien acá. Ser campeón es un sueño”.
“Los resultados y vitrina de Primera División es grande, pero los desafíos han estado toda mi vida. No me quita el sueño pasar por Santiago, mi foco y energía están puestas acá. Ya llegará el momento, no me quiero apurar, llegará cuando tenga que llegar. Estoy tranquilo por lo realizado”, cerró.
En síntesis
Esteban González, DT de Coquimbo Unido, se consagró campeón del fútbol chileno.
González descartó candidatearse a La Roja por ahora, pues se enfoca en su carrera.
El técnico del ‘Barbón’ quiere dar un paso importante pero sus energías están hoy en Coquimbo.