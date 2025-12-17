Un complejo cierre de temporada está viviendo Deportes Melipilla, luego que hace unas semanas la ANFP aplicara una brutal resta de 36 puntos que condenó a los Potros a terminar con -21 unidades la temporada en la Segunda División. El conjunto metropolitano sólo se estaría salvando de descender al amateurismo gracias a las sanciones contra Barnechea y San Antonio Unido.

No conforme con la crisis deportiva, ahora estalló un grave conflicto institucional que provocó la renuncia del presidente del club, José Castillo, quien en una dura entrevista a PrimeraBChile aseguró que hubo falta de lealtad por parte del directorio melipillano.

José Castillo (Instagram Deportes Melipilla).

“Tomo la decisión porque cuando no estoy a gusto en un lado y veo que la gente que trabaja al lado mío es desleal, no puedo estar con gente así. No son mis valores ni mis principios. No vale la pena decir nombres. Es un cúmulo de desorden que hay dentro de la directiva. Eso es lo que agota, porque tú ves que no aparecen en todo el año los directores y después hacen reuniones a escondidas, a mis espaldas… No te dicen las cosas a la cara, de frente y creo que eso no es lo correcto”, lanzó.

El dirigente explicó que gracias a los jugadores del plantel se enteró que los dirigentes se reunían a sus espaldas: “Los jugadores me preguntaron por una situación puntual y yo les dije que lo viéramos la próxima semana, y me dicen ‘pero presi, si hoy se van a juntar en una reunión de directorio’…”, lanzó

Pese a los problemas, el dirigente abrió la posibilidad de volver a la testera de los Potros. “Tengo acciones y todo lo invertido no se lo voy a regalar a nadie, solo al club. Si hay una solución, no me cierro a seguir siendo presidente”, confesó.

Finalmente, Castillo expuso que el elenco melipillano le debe una millonaria suma de dinero. “Es mucha plata. No voy a decir cuánto, pero mucha, llega a ser vergonzoso. Difícil que me la puedan devolver, pero uno lo hace por cariño al club”, cerró.

