El más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo vs. Coquimbo: “Es un coladero”

Colo Colo sufrió con la efectividad de Coquimbo Unido en el primer tiemoo. Todos los dardos del hincha albo apuntaron a dos titulares.

Colo Colo protagonizó un primer tiempo para el olvido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los albos se fueron al descanso con una dura desventaja de 3 goles a 1 en el marcador tras las anotaciones de Nicolás Johansen (x2) y Guido Vadalá para los Piratas.

Los albos sufrieron como nunca en defensa. Y todos los dardos de los hinchas apuntaron al pobre desempeño de la línea de 3 defensiva y al rendimiento del portero Gabriel Maureira, criticado por su reacción en los goles Piratas.

Si bien la mayoría de las críticas fueron contra el canterano guardameta del Cacique, hubo otro que también sufrió la furia de la parcialidad alba en redes sociales: Arturo Vidal. El King recibió duros cuestionamientos por su desempeño defensivo.

Los comentarios contra Maureira y el King

Hasta cuando vamos a pagar la irregularidad de vidal, un dia es el mejor de la cancha, otro dia es el que nos hace perder ptos. #VamosColoColo — Pedro_3285 (@MncsPedro) October 11, 2026

hay q sacar a Vidal, Alarcón y si es posible a maureira tmbn — Lea (@Lea22__) October 11, 2026

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https://twitter.com/gatohondo/status/2109353212247748893

Este partido ojalá sirva para retirar a Arturo Vidal de una buena vez. #VamosColoColo #MatchDayDomingo — Eustaquio Soto (@eustaquio_soto) October 11, 2026

Insisto, debe salir Vidal — OscaritoPG 🏳️🏴 (@rackbod) October 11, 2026

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Vidal todo el rato tratando de anticipar weon que terrible #VamosColoColo — ElUnicoGrande (@ChileTenden) October 11, 2026

Maureira no jugó un par de semanas y literalmente se fue a la ctm 🤦🏻 #vamoscolocolo — Miguel (@Mick_Drake) October 11, 2026

Pone a Alarcón luego de estar cortado

Sosa saliendo de lesión

Maureira saliendo de lesión con Villanueva jugando bien



Entiendo que era nuestro mejor equipo hace un par de meses pero pésima lectura del partido contra un rival que está caliente por ganarnos#VamosColoColo — DemianC23🎸 (@D3m14n2302) October 11, 2026

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un desastre Maureira se comió los 2 goles #VamosColoColo — DIRECTOR SUR (@DirectorSur) October 11, 2026