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Liga de Primera

El más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo vs. Coquimbo: “Es un coladero”

Colo Colo sufrió con la efectividad de Coquimbo Unido en el primer tiemoo. Todos los dardos del hincha albo apuntaron a dos titulares.

Primer tiempo para el olvido de Colo Colo ante Coquimbo Unido.
© PhotosportPrimer tiempo para el olvido de Colo Colo ante Coquimbo Unido.

Colo Colo protagonizó un primer tiempo para el olvido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los albos se fueron al descanso con una dura desventaja de 3 goles a 1 en el marcador tras las anotaciones de Nicolás Johansen (x2) y Guido Vadalá para los Piratas.

Los albos sufrieron como nunca en defensa. Y todos los dardos de los hinchas apuntaron al pobre desempeño de la línea de 3 defensiva y al rendimiento del portero Gabriel Maureira, criticado por su reacción en los goles Piratas.

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Si bien la mayoría de las críticas fueron contra el canterano guardameta del Cacique, hubo otro que también sufrió la furia de la parcialidad alba en redes sociales: Arturo Vidal. El King recibió duros cuestionamientos por su desempeño defensivo.

Los comentarios contra Maureira y el King

https://twitter.com/gatohondo/status/2109353212247748893
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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