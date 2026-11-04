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Copa Chile

Coquimbo Unido da el primer golpe ante Unión La Calera: así van quedando las semifinales de Copa Chile

El Pirata se impuso por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, llave de la que saldrá el último semifinalista.

Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido. Cuartos de final, Copa Chile 2026. El jugador de Union La Calera Alejandro Camargo, izquierda, celebra con Elvis Hernandez tras marcar un gol contra Coquimbo Unido durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 04/11/2026 Andres Pina/Photosport Football, Union La Calera vs Coquimbo Unido. Quarter finals, 2026 Copa Chile. Union La Calera’s player Alejandro Camargo, left, celebrates with Elvis Hernandez after scoring against Coquimbo Unido during a quarter final, first leg match of the Copa Chile Championship at the Nicolas Chahuan stadium in La Calera, Chile. 04/11/2026 Andres Pina/Photosport
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFutbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido. Cuartos de final, Copa Chile 2026. El jugador de Union La Calera Alejandro Camargo, izquierda, celebra con Elvis Hernandez tras marcar un gol contra Coquimbo Unido durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 04/11/2026 Andres Pina/Photosport Football, Union La Calera vs Coquimbo Unido. Quarter finals, 2026 Copa Chile. Union La Calera’s player Alejandro Camargo, left, celebrates with Elvis Hernandez after scoring against Coquimbo Unido during a quarter final, first leg match of the Copa Chile Championship at the Nicolas Chahuan stadium in La Calera, Chile. 04/11/2026 Andres Pina/Photosport

Este miércoles se comenzó a disputar la última llave de cuartos de final de la Copa Chile 2026 que es la que va más atrasada, donde recién se vieron las caras por la ida Unión La Calera y Coquimbo Unido.

El Pirata sacó ventaja en su visita al Estadio Nicolás Chahuán Nazar, imponiéndose por 2-0 con goles de Elvis Hernández (22′) y Alejandro Camargo (53′).

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De esta forma, los aurinegros tienen la ventaja de cara a la revancha que se jugará casi en tres semanas, el martes 24 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, que mañana (jueves) juegan la vuelta en el Estadio Santa Laura.

La ventaja la tiene el cuadro de la Primera B, que en la ida en el norte ganó por 2-0 y buscará terminar de dar la sorpresa como forastero en Ñuñoa.

Deportes Antofagasta tiene la ventaja sobre la U. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Deportes Antofagasta tiene la ventaja sobre la U. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

La otra pareja de semifinales está definida, pues Colo Colo tendrá que enfrentar a O’Higgins de Rancagua y solo esperan la programación.

Cabe recordar que el campeón de la Copa Chile disputará un partido de definición contra el tercero de la Liga de Primera 2026 por el cupo de Chile 3 a la próxima Copa Libertadores. El perdedor clasificará a Copa Sudamericana.

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Las llaves de semifinales de la Copa Chile 2026

Llave 1: Coquimbo Unido/La Calera vs. U. de Chile/Antofagasta

Llave 2: Colo Colo vs. O’Higgins

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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