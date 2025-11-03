Tras la merecida resaca por los festejos de su primer título en el profesionalismo, la dirigencia de Coquimbo Unido golpeó la mesa y tiró líneas respecto a la conformación del plantel para el próximo año, donde el conjunto ‘Pirata’ tendrá como gran desafío disputar la fase de grupos de Copa Libertadores.

De cara a lo que será una histórica participación en el certamen más importante de clubes a nivel continental, en el elenco aurinegro no quieren repetir lo vivido por Deportes Iquique esta temporada, que de pelear los primeros puestos en 2024, pasó a hundirse en el fondo de la tabla de posiciones tras no lograr equilibrar su participación internacional.

En esa línea, el gerente deportivo del club coquimbano, Pablo Ramírez reconoció en diálogo con Radio ADN que “lo que no vamos a hacer es cambiar en lo que creemos, y eso significa mantener la estructura con la que venimos trabajando hace tres años”.

“Pueden pasar cosas como la de Luciano Cabral, que no lo pudimos retener, pero la formación de Coquimbo se puede repetir con seis o siete jugadores desde hace tiempo. Otra parte importante es que sigan subiendo jugadores”, aseguró.

No se volverán locos gastando en refuerzos

Respecto a la conformación del plantel y a la contratación de refuerzos, Ramírez fue tajante al señalar que no se volverán locos en el mercado y que no ficharán “dos o tres nombres por puesto”.

“Lo que tampoco podemos traicionar es que una parte importante de los recursos debe destinarse a seguir creciendo en el complejo. Sabemos que la presión de la Copa Libertadores es diferente y que muchos quieren que traigamos dos o tres jugadores por puesto, pero creo que eso sería traicionar lo que venimos construyendo desde 2019“, apuntó Ramírez.

Finalmente, el gerente del club Pirata enfatizó que “cuando planeamos esto, yo siempre dije que nuestro objetivo no era ser campeones, y si alguna vez lo lográbamos, iba a ser una consecuencia”.

Y cerró: “Si el costo de eso es que la gente crea que vamos a traer ocho refuerzos de alto costo para la Copa Libertadores, eso no va a pasar. Vamos a seguir siendo competitivos, pero no nos vamos a volver locos“.

Datos claves…