Tras los festejos del histórico título de Coquimbo Unido en Primera División, ahora el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso se prepara para dar un salto de calidad internacional de cara a la participación ‘Pirata’ en la Copa Libertadores 2026.
Hace unos días, el Concejo Municipal aprobó un proyecto de modernización que dotará al recinto de un nuevo sistema de iluminación LED, con una inversión cercana a los 960 millones de pesos financiados por el municipio.
La iniciativa, elaborada por la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), busca reemplazar los 130 focos de alumetálico obsoletos por 170 luminarias LED de alta eficiencia. Esto no solo reducirá el consumo energético y la contaminación lumínica, sino que también incluye mejoras en las canalizaciones eléctricas y los sistemas de control para mayor seguridad.
El alcalde Ali Manouchehri destacó que esta actualización es crucial para el futuro deportivo de la comuna. La nueva infraestructura permitirá al estadio cumplir con las normas exigidas por Conmebol, asegurando que Coquimbo Unido pueda seguir jugando como local en el recinto y posicionando al Sánchez Rumoroso como un polo deportivo de nivel internacional.
Coquimbo Unido se coronó campeón del fútbol chileno este domingo tras superar a Unión La Calera y hacer prácticamente inalcanzable la distancia en la cima de la tabla de posiciones con sus más cercanos rivales a cuatro fechas del final.
En síntesis
- El Concejo de Coquimbo aprobó una inversión cercana a los 960 millones de pesos para modernizar el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
- El proyecto reemplazará 130 focos obsoletos por 170 luminarias LED de alta eficiencia, buscando reducir el consumo y la contaminación lumínica.
- La modernización permitirá al estadio cumplir las normas de la CONMEBOL, asegurando que Coquimbo Unido pueda seguir jugando allí y elevando el estándar del recinto.