Coquimbo Unido es el nuevo campeón del fútbol chileno tras realizar una brillante campaña de la mano de Esteban González. Los ‘Piratas’ serán los grandes representantes de Chile en la próxima edición de Copa Libertadores, aunque para competir, deben poner ojo a la renovación de varias figuras que este año conquistaron el torneo local.

Y es que la lista de jugadores que podrían salir del ‘Barbón’ no es menor. Son en total doce jugadores (prácticamente un equipo completo) los que finalizan vínculo con el cuadro aurinegro, varios de ellos fueron indispensables en esta campaña.

Los 12 jugadores que podrían partir de Coquimbo Unido

El primero en la lista es claramente Matías Palavecino, quien pese a asegurar hace días que el ‘Pirata’ es su prioridad, tampoco ha escondido su deseo de partir, ojalá, a algún grande del fútbol chileno como la U, la UC o Colo Colo, clubes que de seguro se van a pelear al jugador en el próximo mercado de fichajes.

Matías Palavecino de seguro será la nueva obsesión de los tres grandes del fútbol chileno (Foto: Photosport)

Otra gran figura del elenco del ‘Chino’ González es Cristián Zavala, quien por contrato debe regresar a fin de año al ‘Cacique’ debido a que solo se encuentra a préstamo en la cuarta región.

Cristián Zavala desconoce su futuro luego de dar la vuelta con Coquimbo Unido (Foto: Photosport)

Francisco Salinas fue una de las grandes revelaciones del torneo y hoy fue anunciado como parte de la nómina de La Roja para los amistosos ante Rusia y Perú. Estando en vitrina, Coquimbo deberá moverse rápido si no quiere perder al lateral que se encuentra a préstamo desde Unión San Felipe.

El gran goleador Cecilio Waterman termina contrato a fines de este 2025 al igual que Diego Sánchez. Si el ‘Barbón’ no se mueve, su gran artillero y su guardián en el pórtico podrían estar viviendo también sus últimas semanas en el club.

Cecilio Waterman termina contrato y su futuro en el ‘Pirata’ es incierto (Foto: Photosport)

La lista la cierran Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Elvis Hernández, Nicolás Johansen y Nahuel Donadell. La mayoría titulares pero los últimos perdieron protagonismo con el correr de las fechas, aunque en ocasiones fueron gran alternativa desde el banco para darle su primer título en la historia a un Coquimbo Unido que sigue de fiesta.

Coquimbo Unido en la recta final del torneo

Cabe mencionar que Coquimbo Unido se consagró campeón de la Liga de Primera del fútbol chileno por primera vez en su historia a falta de cuatro fechas para el término del certamen.

Aún le restan cuatro encuentros, dos de local y dos de visita y este es su fixture: