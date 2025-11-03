Este lunes continuaron los festejos en Coquimbo Unido tras el histórico título de Primera División, donde ayer vencieron por 1-0 a Unión La Calera por la fecha 26 ante un repleto Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
El día después de la consagración habló con Radio ADN el gerente deportivo de los Piratas, Pablo Ramírez, quien se refirió a lo que se viene ahora pensando en la Copa Libertadores 2026, ya que buscarán que no se desarme el plantel.
En esa línea, transparentó que a mitad de año recibieron dos propuestas, por las figuras Matías Palavecino y Benjamín Chandía.
“Tuvimos dos opciones, fueron públicas las dos, una oferta concreta por Matías en mayo, que fue rechazada por 550 mil dólares. Y luego tuvimos un acercamiento de un préstamo por Chandía también a mitad de año y también le dijimos que no”, comenzó diciendo.
Respecto a la situación de Palavecino, el gerente deportivo tentó a los grandes a ir en busca de sus servicios, transparentando que el volante ofensivo termina contrato en diciembre.
“Ojo que Matías queda libre, digamos, el 31 diciembre. Lo vamos a intentar (de retener), pero no depende cien por ciento de nosotros”, indicó Ramírez.
“Escapa de nosotros. Ayer tal vez por la emoción, pero ayer casi no hubo ningún jugador que no me abrazara y que dijera que teníamos que hacer la copa juntos. No hubo ninguno, pero es probablemente por la emoción, después llega el momento de los números, de lo que les dicen sus representantes y todo puede ser. Pero nuestra disposición es, dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro presupuesto, es literalmente que se queden todos”, agregó.
“Pero de los jugadores que tienen contrato a largo plazo con nosotros, que son más o menos la mitad del plantel, no tenemos ningún acercamiento ni ninguna oferta”, completó el funcionario aurinegro.
La situación de Cristián Zavala
En la instancia, Pablo Ramírez también fue consultado por el extremo Cristián Zavala, quien está a préstamo hasta diciembre y tiene contrato con Colo Colo por todo el 2026. Pero en el Barbón quieren hacer un esfuerzo y estirar su estadía.
“Zavala está en Coquimbo porque Zavala quiso. Obviamente, nosotros algo tuvimos que hacer, pero la verdad que Zavala hizo lo que yo creo que nadie hubiera hecho por quedarse en Coquimbo”, señaló.
“Una cuestión realmente notable, se nota que es coquimbano, que nació aquí, que es criado aquí, que hizo divisiones menores aquí, que tiene un corazón gigante. Tampoco es fácil, pero vamos a ver si podemos hacer algo para quedarse con nosotros”, completó.
