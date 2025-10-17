Coquimbo Unido volverá a ver acción dentro de la Liga de Primera, en la que el conjunto ‘Pirata’ recibirá como local a Colo Colo, con el gran objetivo de quedarse con la victoria para seguir acercándose al título.

Para este encuentro, el entrenador Esteban González ha trabajado a full con sus jugadores para llegar de la mejor forma a este importante desafío, en donde quieren dar un importante paso para hacer historia y quedarse con el torneo nacional.

Pensando en lo que es la formación, el conjunto ‘Aurinegro’ contará con una importante novedad dentro de su onceno, en la que el joven Matías Zepeda sería de la partida, para poder cumplir con el minutaje juvenil.

De esta forma, Coquimbo Unido saltaría a la cancha con: Diego Sánchez en portería; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Bruno Cabrera y Juan Cornejo en la defensa; Matías Zepeda, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Matías Palavecino y Sebastián Cabrera en el mediocampo; Cecilio Waterman solo en delantera.

Cabrera será titular en Coquimbo | Foto: Photosport

El duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y contará con el arbitraje de Mathias Riquelme.