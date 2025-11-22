La mañana de este sábado se vivió una tragedia en la Región de Antofagasta, donde un bus que trasladaba a hinchas de Deportes Concepción terminó involucrado en un grave accidente carretero. La colisión, ocurrida mientras se dirigían hacia Tal Tal, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y quince heridos, generando impacto inmediato en el ambiente de la Liguilla del Ascenso en Primera B.

Entre los pasajeros se encontraba Francisco Cabrera, conocido como “Rata Lila”, quien relató que él y un amigo viajaban rumbo al norte para acompañar al “León de Collao” en el duelo de vuelta por la liguilla. Según explicó, ellos eran los únicos dos hinchas del Conce que iban en el bus comercial, por lo que presenciaron la escena desde dentro del vehículo.

“Nos chocó un camión y después nos pegó un bus. Menos mal estaba despierto, pero a los demás el golpe los pilló de sorpresa y había mucha gente tirada en el pasillo”, confesó aún afectado por lo ocurrido. Las imágenes que describió dan cuenta del violento impacto y del desconcierto que se vivió en esos segundos.

El hincha también narró la parte más dura del episodio, revelando que presenció fallecimientos en el lugar. “Vi morir al chofer al momento del impacto y más personas”, relató, evidenciando la crudeza del accidente que dejó a la región conmocionada y movilizó a los equipos de emergencia durante toda la mañana.

A pesar de lo vivido, Cabrera confirmó que él y su acompañante se encuentran fuera de peligro. Tras largas horas de espera y procedimientos, finalmente lograron llegar a Antofagasta para poder avisar a sus familias que estaban a salvo.

La tragedia golpeó directamente a la hinchada de Deportes Concepción en la previa de un duelo clave por el Ascenso, tiñendo de luto una jornada que debía ser de fútbol. El club y la comunidad deportiva no tardaron en manifestar su consternación ante un accidente que deja un profundo dolor en el camino del “León de Collao”.

