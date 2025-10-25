Este fin de semana se disputa la fecha 25 de la Liga de Primera 2025 y en la previa de la visita de Ñublense a Unión La Calera, una de las figuras de los chillanejos la rompió en redes sociales. Se trata del delantero Pato Rubio.

El ex Universidad de Chile que lleva seis goles y dos asistencias esta temporada, apareció en un video del cantante urbano King Savagge, en lo que fue una junta de disfraces previo a Halloween, en la que también participó el artista nacional Gino Mella.

Pero por lejos el disfraz que más llamó la atención y sorprendió a todos fue el del goleador de 36 años, quien emuló a un popular personaje del extinto programa de televisión ‘Morandé con Compañía’.

El vestuario y maquillaje corresponde a “Popín”, una especie de muñeco diabólico que se dedicaba al humor negro y que fue creación del actor Pablo Zamora.

Por ejemplo, King Savagge aparece vestido del “Chapulín Colorado” y Gino Mella de un vaquero. En el video que se viralizó en TikTok también hay otros disfraces de más personajes de películas de terror, como “Freddy Krueger” y “Pennywise”.

Mira el VIDEO a continuación:

¿Cuándo vuelve a jugar Pato Rubio?

El delantero que viene de convertir en el empate 1-1 con Deportes La Serena, volverá a jugar este domingo 26 de octubre en la visita de Ñublense a Unión La Calera a las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.