Gustavo Álvarez no escondió su frustración tras la derrota ante Colo Colo en el Superclásico, lo que le impidió a Universidad de Chile recortar la distancia con Coquimbo Unido en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El técnico respondió de forma tajante cuando le preguntaron si acaso “el año se acababa acá” tras la caída en el Monumental y que hace casi inalcanzable la distancia de 15 puntos con Coquimbo Unido, que podría quedar a 12 si la U gana el pendiente a Everton.

La U volvió a enredarse y quedó a 15 puntos de Coquimbo Unido (Photosport).

El enojo de Gustavo Álvarez

Ante la pregunta, Álvarez respondió evidentemente molesto: “Hay que ser muy cuidadoso con los análisis. También dije que me parece que este club no puede estar 9 años sin salir campeón. Algo pasa. Si se repiten patrones, hay que analizar por qué”, lanzó.

“Yo llevo 2 años en el club, me hago cargo de estos 2 años. Pero hay 7 anteriores con los mismos resultados. Para tener resultados distintos, hay que hacer cosas diferentes”, agregó.

En esa línea, Álvarez defendió el rendimiento de su equipo en la temporada, donde sólo pelea en el frente internacional a la espera del fallo de Conmebol.

“En Copa Chile estábamos al debe, porque hay que se justo con los análisis. Pero porque ahora tenemos 15 puntos, ¿se tira todo a la basura?, no. Me parece que hasta aquí tuvimos muy buen desempeño internacional. En el torneo tenemos esta diferencia, y en Copa Chile estuvimos al debe. Ese es el análisis que hago”, cerró.