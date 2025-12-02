El histórico volante argentino Emiliano Vecchio, de 37 años, alzó la voz tras el doloroso descenso de Unión Española a la Primera B, consumado el pasado domingo luego de la derrota ante O’Higgins. Tras 28 años, los hispanos volverán al ascenso tras una temporada llena de errores y malos resultados deportivos.

El mediocampista, con dos ciclos en el club (2012 y 2024), no solo envió un mensaje de apoyo a la hinchada, sino que también se ofreció públicamente para jugar la próxima temporada en el conjunto de Plaza Chacabuco

“Irnos al descenso es algo que nos toca a todos los que amamos a Unión Española. Todos saben que es mi casa, es un lugar donde fui feliz”, expresó el jugador, visiblemente afectado por la situación del Rojo.

Emiliano Vecchio tuvo dos pasos por Unión Española: 2012 y 2024 (Photosport).

Vecchio también aprovechó la instancia para enviar un mensaje a la hinchada: “Quiero mandarle mucha fuerza a todos los hinchas hispanos, que son muchísimos, y decirles que a veces es necesario que pasen estas cosas para volver con más fuerza”.

El mediocampista remarcó que Unión Española tiene la grandeza necesaria para levantarse rápido. “Vamos a estar juntos y vamos a pelearla. Unión es una institución gigante, con muchísimo prestigio, muchísima historia”.

Finalmente, el argentino abrió la puerta a un regreso inmediato para disputar la próxima temporada en la Primera B. “Estamos a disposición para ayudar y para devolver a Unión a donde se merece. Estaremos por Chile y, si Dios quiere, el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española”, cerró.

