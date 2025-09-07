El próximo 16 de noviembre, Chile vivirá una fecha clave para su destino como país, ya que será la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde los candidatos competirán por llegar a La Moneda.

Pero muy probablemente sea el día 14 de diciembre en que nuestro país conozca a su próximo o próxima líder de la nación, ya que será aquel domingo en vísperas de navidad en que se realice la segunda vuelta.

¿De qué equipo son los candidatos presidenciales?

Como muchos chilenos, los candidatos presidenciales no quedan ajenos a la pasión por el fútbol. Varios de ellos viven su pasión con bastante fervor como cualquier hincha. Otros, son un poco más cautos con aquello.

En BOLAVIP te contamos de qué equipo son los candidatos a las Elecciones Presidenciales 2025:

Eduardo Artés: el candidato independiente que logró reunir las firmas necesarias para presentarse por tercera vez como candidato. El líder del Partido Comunista de Acción Proletaria (PC(AP)) es hincha de Colo Colo.

Jeannette Jara: la exministra del Trabajo desde marzo de 2022 hasta abril de este 2025 y militante del Partido Comunista (PC) también es colocolina e incluso ha participado en actividades del CSD.

Jeannette Jara es reconocida hincha de Colo Colo (Foto: CSD Colo Colo).

Marco Enríquez-Ominami: esta vez ME-O vuelve a la carga y va por su quinto intento como candidato a la presidencia de Chile. Su equipo es la Universidad de Chile.

Franco Parisi: el cuestionado economista que no vive en Chile vuelve también a la carga. Confesó hace un tiempo haber sido hincha de los azules, pero dejó de compartir la pasión y hoy se declara solo hincha de La Roja y de cualquier elenco que represente al país en competencias internacionales.

Harold Mayne-Nicholls: el “novato” en estos terrenos es el exmandamás de la ANFP. El cuadro al que sigue el dirigente de importantes eventos deportivos nacionales es Deportes Antofagasta.

Harold Mayne-Nicholls es uno de los pocos candidatos que no se ha presentado antes como postulante a La Moneda (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

Evelyn Matthei: la candidata de la UDI por el pacto Chile Vamos tendrá su segunda experiencia para disputar el sillón presidencial. Es fanática de Leonel Sánchez y de la U.

José Antonio Kast: en la elección pasada perdió en una reñida votación con el actual Presidente Gabriel Boric. Hoy va por su segundo intento. El líder del Partido Republicano es fanático de la UC, igual que el actual mandatario.

José Antonio Kast es hincha de la Universidad Católica al igual que el Presidente Boric. (Foto: Photosport)

Johannes Kaiser: quien viviera en Austria durante buena parte de su vida nunca ha confesado su pasión por algún equipo nacional ni tampoco internacional. Su acercamiento con el “deporte rey”. Eso sí, el líder del Partido Nacional Libertario trabajó alguna vez en el FC Wacker Innsbruck austriaco.