Deportes Concepción apenas se tomó un respiro para celebrar su heroico ascenso a Primera División y ya comenzó a trabajar en la estructuración del plantel 2026, donde el principal objetivo del ‘León de Collao’ será mantener la categoría.

La intención de la dirigencia penquista es apostar por nombres probados y de la casa, y en ese escenario ya comienzan a circular jugadores que conocen bien el mundo lila. Entre ellos aparece un futbolista muy querido por la hinchada, protagonista absoluto en la campaña del ascenso de 2024 de Segunda División a Primera B.

Se trata del delantero Ignacio Mesías, goleador emblemático de la campaña del ‘Conce’ en 2024 que terminó con un polémico ascenso por secretaría tras la irregularidades de Deportes Melipilla: en esa temporada, el atacante se anotó con 19 goles en 24 partidos.

Ignacio Mesías podría retornar a Collao (Photosport).

“Deportes Concepción se la juega por el retorno de Ignacio Mesias (25). Los lilas negocian con Unión Calera, ya que el jugador tiene vínculo con los cementeros”, señaló el periodista Sergio Godoy, corresponsal en el Biobío de Radio Cooperativa.

Tras brillar en Deportes Concepción, Mesías partió a la máxima categoría a defender los colores cementeros, sin embargo con el correr de la temporada fue perdieron terreno en el once calerano donde apenas marcó seis goles –el último ante la UC en el Claro Arena–.

Datos clave…