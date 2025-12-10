El mercado de fichajes está más que activo en Primera B. Tal período no solo aplica para jugadores, sino que también para directores técnicos: hay un nombre que puede volver a la acción tras un 2025 fatal.

¿De quién se trata? Miguel Ramírez tiene la opción de retornar a un equipo profesional. Hay un elenco del torneo de ascenso que lo tiene en la mira para sus próximos desafíos.

Según reportó Primera B Chile, ese es el caso de Deportes Copiapó. La escuadra norteña lo tiene en la primera ubicación entre la lista de candidatos: está cerca de asumir el desafío.

“De acuerdo a la información que manejamos, Cheíto sería la principal carta que maneja Deportes Copiapó para llegar al banco“, comenzó señalando la información.

Luego, el medio citado aportó: “El León tenía como prioridad la continuidad de Hernán Caputto. Sin embargo, la negociación no prosperó y el DT no seguirá en la tienda nortina”.

Miguel Ramírez puede volver a dirigir: esta vez sería en Primera B. (Imagen: Photosport)

Una revancha para Miguel Ramírez en Primera B

Cabe destacar que esta temporada, el DT mencionado estuvo al mando de los dos conjuntos que perdieron la categoría en la Liga de Primera: pasó por Deportes Iquique y Unión Española. Los puede enfrentar en 2026.

Tras dejar a los celestes, firmó por los rojos y se despidió poco antes de que se consolidara el descenso. A pesar de dicho dato, Deportes Copiapó confía en su capacidad y quiere apostar por él.

En resumen: