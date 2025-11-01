Deportes Iquique quedó al borde de caer a la Primera B para la próxima temporada, toda vez que sufrió en condición de local ante Deportes La Serena que contó con un inspiradísimo Jeisson Vargas, quien fue la figura del compromiso.

Fue precisamente el ex jugador de Universidad de Chile y Unión La Calera -entre otros- quien habló una vez finalizado el compromiso y mostró su felicidad: “Estoy pasando un momento personal súper tranquilo, tanto a nivel familiar como de club. Me siento contento. Hemos sentido más confianza para atrevernos a jugar, a salir desde atrás y por momentos ponernos en campo rival”.

El público nortino alentó a Iquique pese a nueva derrota. | Foto: Photosport

“Necesitábamos sumar más puntos. El partido pasado también fue importante y ahora pudimos ratificarlo con tres puntos acá”, puntualizó sobre la áspera lucha que están teniendo los papayeros para no descender.

En el cierre, Vargas tuvo un notable gesto en donde se sacó el sombrero con los hinchas de Deportes Iquique por su ferviente apoyo al plantel pese a la nueva derrota: “El gesto que tuvo la gente de Iquique al final es algo digno de admirar. Siento mucho respeto por ellos”, sumó.

Cabe mencionar que Deportes La Serena se escapó un poco del descenso y cuenta con 27 puntos en la duodécima ubicación, mientras que Deportes Iquique está hundido en el sótano de la tabla con 15 unidades.

En síntesis

