Este 18 de septiembre se cumplen 10 años del fallecimiento de Eduardo Bonvallet, reconocido comunicador y futbolista que jugó en Universidad de Chile, Universidad Católica y que fue mundialista con la Selección Chilena, entre otros hitos.

Cristián Peñailillo, discípulo del Gurú en las comunicaciones, le escribió palabras en esta nueva conmemoración de su partida. “Bonva querido! 10 años se cumplen de tu partida y acá estamos como siempre y todos los días recordando tu innegable legado en el fútbol y en las comunicaciones”, redactó el periodista en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, el comunicador hizo en énfasis en el momento de nuestro balompié: “El fútbol chileno es una lagrima Bonva querido, se cae a pedazos y se llenó de todos esos personajes que mientras estuviste frente a un micrófono se escondieron como ratas y hoy nos tienen en el fondo. Hasta la basura de Jadue ha salido a dictar cátedra de cómo sacar adelante esta industria”.



También dejó claro que el legado del conductor radial sigue presente en la actualidad: “Desde donde estes amigo mío te cuento que siguen pasando los años y tu legado sigue intacto”.

Eduardo Bonvallet un “adelantado”

Cristián Peñailillo menciona como algunos mencionan que el Gurú iba adelante: “Hoy muchos dicen “el bonva fue un adelantado… pero si esto lo dijo el Bonva hace 10 años!’. Tus videos en redes sociales son virales permanentemente; monólogos, historias, arengas y el inefable humor que tuviste siempre”.



También le agradeció por todo lo que le entregó: “Desde acá amigo seguiremos dando la pelea todos los días desde nos toque estar. Una vez más te doy las gracias por todo lo que me diste como persona y el aprendizaje profesional”.



“Se que estás orgulloso del chiquitito y de todos quienes estuvimos a tu lado. Este 18 de septiembre levantaremos varias copas en tu nombre y te recordaremos como el gran hombre y gran padre que serás siempre. Como siempre lo dijiste, levántate mírate al espejo y di soy el mejor soy el mejor. Da lo mismo lo que hagas pero hazlo con pasión. Abrazo”, finalizó Cristián John en un emotivo mensaje para su gran amigo y referente Eduardo Guillermo Bonvallet.