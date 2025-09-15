Pese a la llegada de Fernando Ortíz a la banca de Colo Colo, el conjunto Popular atraviesa un momento crítico tras la derrota por 0-3 ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025.

La goleada ante su clásico rival generó un fuerte impacto mediático y dejó en evidencia problemas en el rendimiento del plantel y en las decisiones del cuerpo técnico.

El desempeño de los jugadores fue ampliamente cuestionado por periodistas, exfutbolistas y aficionados. Algunos sectores criticaron la actuación de figuras claves y también pusieron la lupa sobre las decisiones del entrenador, cuestionando la estrategia y las alineaciones durante el partido.

Jean Pierre Bonvallet liquida uno por uno a los jugadores de Colo Colo

En este contexto, Jean Pierre Bonvallet en su canal de Youtube (cuenta con más de 143 mil suscriptores) no dudó en expresar su opinión con su estilo característico: directo, duro y sin filtro.

“Una vergüenza histórica. Sin corazón, sin pasión, no meten y traen un entrenador perdedor. ¿De dónde lo sacan? Si viene de como 17 partidos sin ganar. Mano dura en Colo Colo”, comenzó diciendo.

Sobre Esteban Pavez, Bonvallet fue categórico: “Siguen con Pavez, un nuevo entrenador y otra vez Pavez”.

El capitán del Cacique recibió potentes criticas | FOTO: Javier Vergara/Photosport

La defensa también recibió críticas severas: “La defensa una tropa de vagos jugando, un asco. ¿Cómo a Vegas se le va a ir Guerra dos veces tan fácil? Corriendo ahí, está en Colo Colo, en la planilla más cara de su historia”.

Sobre Sebastián Vegas agregó: “Anda jugando con paracaídas, con estacas, con el chancho al hombro. No puede estar más lento. ¿Cómo juega en Colo Colo? Es una vergüenza”.

Sebastián Vegas dejó a los albos con un hombre menos desde el minuto 30 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En cuanto a Víctor Felipe Méndez, el hijo del recordado Eduardo Bonvallet no dudó en criticarlo duramente: “Entra sin cuello, la pierde y gol”.

Bonvallet también cuestionó a otros jugadores: “Pizarro, un partido bueno y otro malo, un partido bueno y otro malo. Le hace falta huevo” y “Aquino es una señora compadre, de aquí para allá, no hay pasión”.

(Lucas) Cepeda mal partido, se contagia con la tropa de vagos que tiene de compañeros y de entrenador. Una vergüenza”, culminó el Bonva.