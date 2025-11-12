Palestino está expectante por lo que es el cierre del torneo nacional, en la que los ‘Tricolores’ luchan por quedarse con un cupo a las competencias internacionales para lo que será la temporada 2026.

A los dirigidos por Lucas Bovaglio le restan tres encuentros para poder finalizar su participación, en la que Palestino debe enfrentarse Universidad Católica, Deportes La Serena y Huachipato.

Para este recta final, el conjunto de La Cisterna habría recibido una dura noticia en las últimas horas, en la que uno de sus importantes jugadores habría sufrido una dura lesión.

Pérez preocupa en Palestino

Pérez sería baja en Palestino | Foto: Photosport

En esta jornada el periodista, Francisco Sagredo en Radio Agricultura reveló una dura noticia ligada a Palestino, en la que dio a conocer la de una dura lesión del portero, Sebastián Pérez, quien se perdería lo que resta de temporada.

“Llegan informaciones y esta es lamentable porque venía haciendo una gran campaña, más allá de que sea el cierre del año, quizás tenga que estar algunos meses y no pueda cerrar la temporada“, declaró.

Concluyendo, Sagredo dio a conocer la situación que dejaría fuera de las canchas al golero nacional: “tengo la info de que se fracturó el brazo ayer en la práctica Zanahoria Pérez“.

De esta forma, Palestino tendría un importante dolor de cabeza para lo que es esta recta final de la temproada, en la que perdería a su arquero titular para duelos que son cruciales, pensando en los objetivos de ir a competencias internacionales.