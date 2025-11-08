Coquimbo Unido no para de ganar en la Liga de Primera. Pese a la resaca natural del campeón, el conjunto ‘Pirata’ derrotó a domicilio a Palestino 1-2 en La Cisterna y dejó en llamas la lucha de clasificación a copas internacionales.

Con goles de Alejandro Camargo (68’) y Francisco Salinas (85’), los coquimbanos sumaron su decimoquinta victoria al hilo y llegaron a 68 puntos en la tabla de posiciones, consolidando el estatus de vigente campeón.

Los árabes en tanto, que llegaron al empate transitorio a través de Junior Arias (73’), se estancaron en la lucha por el Chile 2 y no pudieron superar a la U en la tabla, quedándose en la 5° ubicación con 45 puntos.

De esta forma, si Universidad de Chile derrota a Limache este domingo, los azules le sacarán tres cuerpos de ventaja a los tetracolores en la pelea por Copa Libertadores, cuando van a restar tres fechas para el final.

En la fecha 28, Coquimbo Unido será local ante Deportes La Serena en el clásico regional, mientras que Palestino visitará a la UC en el Claro Arena.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera