La Liga de Primera 2025 llegó a su fin y, con ello, se abrió oficialmente la temporada de fichajes rumbo al 2026. Los clubes ya comenzaron a mover sus piezas y evaluar cambios en sus planteles para enfrentar un año especialmente exigente.

En ese escenario, Universidad de Chile aparece como uno de los equipos que hará ruido en el mercado. Con la obligación de volver a competir, en el Centro Deportivo Azul (CDA) ya se analizan nombres para reforzar puestos claves Entre ellos, surge uno que no pasa inadvertido: Sebastián “Zanahoria” Pérez.

El arquero de Palestino ha completado una temporada sólida, siendo pieza clave en un equipo que atravesó un gran año al lograr la clasificación a Copa Sudamericana y en la U evalúan alternativas bajo los tres palos ante la partida de Cristopher Toselli.

Sebastián Pérez tiene contrato con Palestino hasta fines de diciembre 2026 | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Sebastián “Zanahoria” Pérez le abre la puerta a la U

Consultado por su futuro y por el interés que lo vincula al Romántico Viajero, el portero de 35 años en la Gala Crack no descartó nada y dejó abierta la puerta a un movimiento importante para la próxima temporada.

“Que sea lo que Dios quiera. Estoy muy bien en Palestino, pero si surge algo mejor, bienvenido sea”, aseguró el guardameta.

Además, el ex Universidad Católica reiteró que su decisión dependerá únicamente del desafío deportivo que tenga por delante: “Si el proyecto deportivo es bueno, independiente del equipo, bienvenido sea”.

El libro de pases del balompié nacional recién comienza, pero las primeras bombas ya empezaron a sonar fuerte.

En síntesis…