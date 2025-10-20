Este domingo en el estadio Sausalito se vivió una situación lamentable. Mientras Universidad Católica se imponía claramente a Everton 3-0, hinchas del cuadro Oro y Cielo saltaron a la cancha para hablar con sus jugadores, ejerciendo violencia en contra de los guardias de seguridad.

Ya en zona mixta, Rodrigo Piñeiro, delantero viñamarino, condenó los hechos, aunque dijo entender el reclamo por el alto precio de las entradas.

“Lamentable. Recibieron golpes mujeres, eso nos duele mucho. Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, hay que entender el enojo, pero ojalá no pase más. Yo voy a dar la cara cada vez que hacen eso”, aseguró el uruguayo.

El Loly eso sí, aclaró el tema del reclamo de los hinchas de Everton en relación al alto costo de los tickets para asistir al Sausalito.

“Vi mucha gente enojada por ese tema. Tenemos que cuidar al hincha en estos momentos. No me voy a meter en las decisiones del club, pero ojalá se puedan bajar y pueda venir más público”, indicó.

Rodrigo Piñeiro lamentó los hechos acaecidos en Viña del Mar

La posición de Everton

El cuadro de Viña del Mar emitió un comunicado donde dejaron en claro que “Nos ponemos a disposición de las autoridades para entregar todos los antecedentes y colaborar en la sanción de los responsables”.