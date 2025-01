La temporada 2024 del fútbol chileno pasó a la historia como una de las que más público atrajo a los estadios en el último tiempo, donde Universidad de Chile marcó la pauta y fue el equipo que más gente congregó en los estadios nacionales.

Ahora, y según dio a conocer TNT Sports, fue el Cacique el que se impuso en un ranking elaborado por el canal oficial del fútbol chileno. Los albos fueron el equipo de mayor audiencia durante la temporada donde se coronaron campeones.

Colo Colo fue el equipo de mayor sintonía en el fútbol chileno. | Foto: Photosport

“Colo Colo fue el equipo con mayor audiencia promedio por partido del torneo, logrando 12,87 puntos de rating en hogares con cable”, mientras que “Universidad de Chile fue el segundo equipo con mejor audiencia, logrando 10,18 puntos, pero creciendo incluso aun mas que Colo Colo en relación al 2023”, reza el canal.

No solo eso, Colo Colo fue protagonista en los 5 partidos más vistos del fútbol chileno durante la temporada pasada: Colo Colo vs. Universidad de Chile, Colo Colo vs. Universidad Católica, Palestino vs. Colo Colo, Universidad de Chile vs. Colo Colo y Colo Colo vs. Audax Italiano conforman el top 5.

Así las cosas, el cuadro universitario se quedó con el ‘título’ de ser el equipo que más público llevó a los estadios en 2024, pero Colo Colo le arrebató la corona en sintonía y en ser el equipo que generó más atención desde el otro lado de la pantalla.

Colo Colo vs. Universidad de Chile en la Supercopa

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en la Supercopa 2025 del fútbol chileno, donde todo estaría encaminado para que el encuentro se dispute el próximo 25 de enero en el Estadio La Portada de La Serena.