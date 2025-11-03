Coquimbo Unido es el nuevo campeón del fútbol chileno al conseguir el título de la Liga de Primera 2025, cuando todavía faltan tres fechas para el final del torneo.

El Pirata consolidó una campaña histórica venciendo por 2-0 a Unión La Calera este domingo en un repleto Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde alzaron su primer trofeo de Primera División ante su gente.

Los aurinegros coronaron una temporada extraordinaria, donde solo han perdido un partido y encajado 12 goles. El resto han sido 20 triunfos y cinco empates.

El millonario premio que asegura Coquimbo Unido

Con esto, Coquimbo, además de llevarse el ‘Huemul de Plata’ a sus vitrinas, se adjudicará un tremendo premio económico al cierre del campeonato, igual que todos los campeones de años anteriores.

En las últimas ediciones, la ANFP ha otorgado un cheque de 600 mil dólares para el campeón, tal como ocurrió con Huachipato en 2023 y con Colo Colo en 2024.

Pero a eso se sumaría otro bono que envía la Conmebol destinado a los campeones de cada una de las 10 federaciones sudamericanas, que es un monto de 1 millón de dólares.

Ese dinero llega a la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), organismo que debe definir si esta cifra la destina solo al campeón o la reparte entre los primeros lugares y el ganador de la Copa Chile.

Si el monto completo se lo lleva Coquimbo Unido, solo en premios por ser campeón se llevarían un maletín con 1,6 millones de dólares (1.500 millones de pesos aproximadamente).

Coquimbo Unido cosigue su primer ‘Huemul de Plata’ en sus 67 años de historia. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Pero eso no es todo, pues el Barbón también tiene asegurado el bono por clasificar de forma directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores 2026 como Chile 1.

El máximo certamen continental asegura un premio de 3 millones de dólares para cada clasificado.

En síntesis