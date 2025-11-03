En Coquimbo Unido sigue la fiesta tras el histórico título que alcanzaron ayer (domingo) en la Liga de Primera 2025, luego de vencer por 2-0 a Unión La Calera por la fecha 26 del torneo.

El Pirata es el nuevo monarca del fútbol chileno y por primera vez en su historia, con una campaña extraordinaria, donde solo han perdido un partido y 12 goles en contra.

Uno de los pilares fundamentales es el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez, quien a sus 38 años vuelve a ser campeón de Primera División. Ya lo había hecho anteriormente con Unión Española en 2013.

Y el carismático portero lideró los festejos aurinegros en la Cuarta Región, donde anoche el plantel recorrió la ciudad.

Pero este lunes las celebraciones no paran y el golero comenzó el día publicando una historia en Instagram, donde aparece completamente desnudo de espaldas a la fotografía y contemplando la mañana coquimbana por el ventanal de su departamento.

“Buen día Coquimbo, toy de campeón”, escribió sobre la publicación el experimentado guardametas.

Captura de la historia de Instagram de Diego ‘Mono’ Sánchez.

El Mono Sánchez candidato a Rey Guachaca

Luego, su compañero Cristián Zavala por la misma vía, dio a conocer un registro del 7 de octubre, en que Sánchez promete que sería candidato a Rey Guachaca si es que lograban el anhelado título.

Cabe recordar que el Rey Guachaca es una competencia tradicional del espectáculo popular chileno, en que anualmente se elige al personaje que mejor representa la idiosincrasia criolla.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis