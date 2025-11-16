La Fundación Fútbol Club publicó la segunda edición de su estudio “Radiografía Digital del Fútbol en Chile”, un análisis que mide la presencia, percepción y preferencias de los hinchas en el ecosistema digital. Y, tal como ocurrió en la versión anterior, Colo Colo volvió a liderar con amplia diferencia.

Según el informe, el ‘Cacique’ concentra un 45,4% de las preferencias, consolidando así su dominio como el equipo más popular del país. Una cifra que prácticamente duplica a su archirrival, Universidad de Chile, que aparece en el segundo lugar con un 22,4%.

Colo Colo domina en la encuesta y U. de Chile queda en segundo lugar (Foto: Photosport)

Universidad Católica, en tanto, completa el podio con un 9,7%, muy por debajo de los dos gigantes del fútbol nacional, pero manteniendo su presencia estable dentro de los tres clubes más seguidos a nivel nacional.

Grandes de Primera B se meten en la pelea por ser el club más popular de Chile

Más atrás en la encuesta aparecen varios equipos tradicionales del fútbol chileno. Santiago Wanderers destaca con un 3%, seguido por Cobreloa con un 2,6% y Deportes Concepción con 2,1%, clubes que, pese a no estar en la élite actual, siguen mostrando un fuerte arraigo histórico y social.

Después de estos tres grandes de la B viene el turno de Unión Española. El estudio reveló un 1,6% de adhesión, confirmando su presencia dentro del grupo de instituciones con comunidades más afianzadas en redes sociales. Le siguen Rangers, O’Higgins y Everton con un 1%.

Desde la Fundación explicaron que este estudio busca evaluar no solo la popularidad, sino también el comportamiento digital de las distintas hinchadas, además de entender cómo se relacionan los clubes con sus comunidades a través de plataformas digitales.

Con estos resultados, Colo Colo reafirma una vez más su peso en el país, no solo en la cancha, sino también en el escenario digital, donde año tras año amplía su brecha frente a sus perseguidores.

DATOS CLAVE

Colo Colo lidera el estudio “Radiografía Digital del Fútbol en Chile” con un 45,4% de las preferencias de los hinchas.

Universidad de Chile se ubica en el segundo lugar con 22,4% de la adhesión, mientras Universidad Católica tiene un 9,7%.

Santiago Wanderers (3%), Cobreloa (2,6%) y Deportes Concepción (2,1%) destacan entre los clubes de Primera B.