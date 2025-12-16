Universidad de Chile vive días cruciales para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan acabar con la novela de Gustavo Álvarez y zanjar su salida del club tras su pataleta en pleno torneo en querer dejar la institución.

A pesar de que aún se concreta su salida, la dirigencia azul se mueve por otra parte para encontrar a un nuevo entrenador en el ‘Romántico Viajero‘, en la que varias opciones son las que han ido apareciendo con el correr de los días.

En las últimas horas, una importante información fue la que se lanzó sobre uno de los posibles candidatos para la banca técnica de la U, en la que se baja por completo de la lucha en llegar al conjunto ‘Laico’.

La noticia la dio a conocer en esta jornada el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, en la que señaló que el nombre de Ariel Holan ya no corre como opción en la Universidad de Chile, en la que dio a conocer las razones.

Holan se bajaría de la lista azul | Foto: Photosport

“No creo, porque recibieron malos informes de la persona de Holan en la U, es difícil. Paiva es hoy la gran carta, no hay otra hoy día que la U tenga a mano para negociar”, declaró.

Concluyendo, Caamaño indicó que el informe que recibieron por parte de Ariel Holan en su última estancia en el fútbol chileno no fue para nada positiva, lo que desde la dirigencia azul habrían declinado de tenerlo como opción para la banca de la U.

“La referencias que recibieron de Holan como persona lo liquidaron, esto es futbol y todo puede variar, pero lo que me dijeron, aparte de los dos ayudantes que trae Holan, es que dejó mucho que desear con su accionar en el último ciclo con la UC”, cerró.

En Síntesis