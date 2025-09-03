Luego de la victoria de Colo Colo en el Superclásico 198 ante Universidad de Chile, albos y azules ahora se toman un breve descanso en esta fecha FIFA para comenzar a prepararse para un nuevo desafío entre sí: la Supercopa.

Ambos equipos viven momentos más que cruciales. El cuadro popular por su parte ya trabaja bajo el mando del nuevo DT Fernando Ortiz, quien fue presentado este lunes en Macul. En tanto, los universitarios aún están a la espera del fallo de la Conmebol para definir su destino en Copa Sudamericana.

Según diversas informaciones, el cuadro sería el que avanzara de fase en el certamen continental. En caso de concretarse aquello, los de Gustavo Álvarez se medirían ante Alianza Lima solo cuatro días después de este importante encuentro ante el “Cacique”.

Por esta razón, en el CDA ya proyectan que en caso de confirmarse su duelo por los cuartos de final de Copa Sudamericana ante el elenco del Perú, irían con juveniles a disputar el partido contra el popular, medida que no dejó muy contento a un exalbo como lo es Gustavo De Luca.

El descontento de Gustavo De Luca con Universidad de Chile

Desde Argentina, el “Pelado” atendió el llamado de BOLAVIP para hablar de esta situación que acompleja a la U. de Chile de cara a ambos importantes compromisos.

“Bueno la verdad que todavía acá en Argentina se está hablando mucho de la decisión (de Conmebol) y todavía no se sabe mucho. Acá dicen mucho que podría podría darse que pase Alianza Lima directamente y suspender a a Independiente y a Universidad de Chile”, comentó el exjugador albo.

Sobre la chance de que la U. de Chile vaya solo con juveniles en la Supercopa, agregó: “Hay que afrontar todos los desafíos y los campeonatos con lo mejor que se tiene. Tienen un plantel amplio como para poner todo profesional y no poner juveniles. Es una amenaza que no la va a cumplir…”.

En Colo Colo creen que la U podría hacer “el ridículo” si llegan a jugar la Supercopa con juveniles (Foto: Andres Pina/Photosport)

Asimismo, sostuvo que los azules podrían vivir un papelón: “Sería ridículo hacerle pasar un mal momento al a la gente que está esperando un campeonato más. La Supercopa es un campeonato más en la en la vitrina de cada uno. Para Colo Colo es importantísimo porque este año no está peleando nada y sería un campeonato más”.

“Para la Universidad de Chile que está está medio descolgado de este campeonato, bueno, está seguir en la Sudamericana y esta copa sería importantísima y más ganarle ganarle a Colo Colo. Es una copa con un sentido doble ¿No es cierto? Es una copa más en la vitrina y ganarle al al archirrival”, cerró.