Luego de coronarse campeón con Coquimbo Unido y lograr el primer título en la historia del club, el técnico Esteban González vive días de calma y reflexión. Su nombre ha comenzado a sonar en otros equipos del fútbol chileno, pero el propio entrenador decidió aclarar su situación y dejar un mensaje de tranquilidad para los hinchas “piratas”.

En conversación con ESPN, González reconoció que su etapa en Coquimbo ha sido especial, pero no descartó analizar propuestas una vez terminado el campeonato. “La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte. La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo”.

Esteban González seguirá tranquilo en Coquimbo Unido hasta fin de temporada y solo allí definirá su futuro (Foto: Andres Pina/Photosport)

El exfutbolista de varios clubes nacionales, quien guió a los coquimbanos al histórico título, explicó que su foco sigue puesto en cerrar bien la temporada: “No quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá”, recalcó.

Esteban González pone fecha para definir su futuro en Coquimbo Unido

González aseguró además que cualquier eventual decisión sobre su futuro será conversada con la dirigencia del club: “El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo. Siempre está la intención de seguir, ya lo habíamos conversado con la dirigencia”, comentó.

El entrenador también reveló que acordó con los directivos esperar hasta el final del torneo antes de definir los pasos a seguir: “Yo les pedí terminar el campeonato para definir el futuro, pero estamos bien”, añadió, reflejando su compromiso con el plantel y el proyecto deportivo.

Bajo su mando, Coquimbo Unido logró un campañón, coronándose campeón con varias fechas de anticipación y asegurando presencia internacional en Copa Libertadores para 2026, lo que convierte al ‘Chino’ en uno de los técnicos más valorados del fútbol chileno en el presente.

Por ahora, el DT mantiene los pies en la tierra y no se deja llevar por los rumores: su deseo es disfrutar el logro junto al equipo y la hinchada aurinegra, antes de tomar cualquier decisión sobre lo que vendrá.

