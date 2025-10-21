Coquimbo Unido está a detalles de consagrarse como el nuevo campeón del fútbol chileno. De darse ciertos resultados, el cuadro ‘Pirata’ podría alzar el título este fin de semana frente a O’Higgins, faltando aún cinco fechas para el término de la Liga de Primera 2025.

La proeza de los Aurinegros llegó hasta costas vikingas. Y es que en Suecia, el Mjällby acaba de hacer historia y se consagró como campeón de la liga sueca, consiguiendo el primer título en sus más de 80 años de historia.

El Mjällby es el club perteneciente a Hällevik, pueblo que en 2010 apenas tenía 813 personas habitando en dichas tierras. A la fecha, su población no superaría los 1.500 habitantes.

El paralelismo entre el club sueco y Coquimbo Unido es tal que no solo utilizan los mismos colores, sino que además, una de sus figuras, Tom Petterson, festeja sus goles tapando uno de sus ojos como un pirata.

Coquimbo Unido hace noticia en Suecia

La historial llegó hasta el canal sueco TV4 Nyheterna: “William Ankerhake, reportero deportivo en BLT y Sydöstran, dice que todo comenzó con una tormenta perfecta de similitudes y sincronía. Los clubes resultaron ser muy parecidos. Equipos costeros en amarillo y negro de ciudades natales que este año han tenido la mejor temporada de sus vidas

“A eso súmale la celebración de gol de Tom Pettersson, en la que se tapa un ojo como saludo de pirata, y el emblema de Coquimbo que es precisamente un pirata”, añaden en un viral subido a sus redes sociales.

“Las semejanzas cobraron fuerza en foros de aficionados y ahora se han difundido hasta las redes sociales de Melby, donde los campos de comentarios se llenan de banderas de pirata, corazones amarillos y negros y saludos en español“, sentenciaron.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón este fin de semana?

No hay que usar calculadoras ni mucho menos para que Coquimbo Unido sea campeón este fin de semana frente a O’Higgins. De vencer a los rancagüinos, más un empate en el Clásico Universitario entre Universidad Católica y U. de Chile, el ‘Barbón’ alzará el título de la Liga de Primera 2025.