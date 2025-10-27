Universidad Católica le dio un verdadero mazazo a Universidad de Chile el día de ayer, donde derrotó a los azules por la cuenta mínima y poco a poco se empieza a ilusionar con el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

Uno de los artificies del alza de juego del cuadro cruzado es Daniel Garnero, quien ya acumula una impresionante racha de 7 partidos ganados y algunos incluso lo postulan de manera indirecta a la Selección Chilena.

“Viendo lo que hizo Garnero con Católica que no tiene ni un volante ofensivo es como para decir ‘oye, si le sacaste rendimiento a Universidad Católica que fue armado para zafar la temporada, le podrá sacar partido a la Selección Chilena’…”, dijo Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong.

¿Daniel Garnero a La Roja? | Foto: Photosport

Guarello, eso sí, afirma que “No voy a postular a nadie, lo que yo digo es que ya nos exaltamos con Ricardo Gareca. En el fondo, lo que necesita la Selección Chilena es alguien que te agarre un plantel precario, flaco, sin elementos desequilibrantes y les saque partido”.

“Le subió el nivel a Eduard Bello que se arrastraba en la cancha, a Valencia (Diego) que había llegado como fantasma desde Italia. Resucitó a Zampedri, aunque hay que decir que con Tiago Nunes venía retomando la onda goleadora”, complementó.

Incluso, destaca el alza de Tomás Asta-Buruaga como gran mérito del DT: “Mira que es vivo: Puso a Asta-Buruaga de latera. ¿Quién se atrevería? Acá somos cuadrados y como es grande, central. Tiene buena zancada, potencia, se puede poner de tercer central y juega bien por la banda”, remató.

¿Cuándo juega Chile?

La Roja enfrentará a Rusia el 15 de noviembre y Perú el 18 del mismo mes en tierras rusas, compromisos que serán dirigidos por Nicolás Córdova mientras la ANFP busca a un DT titular para el combinado nacional.