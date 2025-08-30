Un partido no apto para cardiacos se vivió en el Estadio Tierra de Campeones donde Deportes Limache se puso en ventaja con el gol de César Pinares, pero Deportes Iquique lo dio vuelta con goles de Stefan Pino y Misael Dávila, en un partido clave por el descenso.
Una vez finalizado el partido, Fernando Díaz, entrenador de los Dragones Celestes, conversó con TNT donde dejó salir todas sus emociones.
“La gente no se imagina lo que es estar todo el año en la cola y jugar un partido decisivo, este era absolutamente decisivo, en el primer tiempo cantaban ‘Nano ya se va‘, ya estoy grande para esto, pero son emociones bonitas, son partidos que te dan la esperanza de zafar”, afirmó.
El DT estaba eufórico no dejaba de destacar a sus dirigidos. “Hemos mejorado, hemos subido, nos vamos acercando y esto será como lo dije cuando llegué, esto se va a definir al final”, aseguró.
Nano Díaz destacó que “normalmente los planteles en esta situación están quebrados, pero acá no, yo estoy convencido que vamos a zafar”.
Lo que viene para Fernando Díaz y Deportes Iquique
La próxima fecha Deportes Iquique deberá visitar a Colo Colo, pero Nano está con confianza. “Es muy meritorio ganar un partido así, pero cuando un equipo agarra un envión anímico, hay que ganar donde sea”, cerró.