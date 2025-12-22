Universidad de Chile se prepara para tomar una importante decisión en el mercado de fichajes. La escuadra laica no solo tiene que confirmar a su nuevo entrenador, sino que también debe determinar qué hacer con Rodrigo Contreras.

El delantero argentino concluyó su préstamo en los azules y, a la vez, su opción de compra caducó, por lo que su futuro quedó en incertidumbre. ¿Qué pasará con él? Desde Deportes Antofagasta -dueño de su pase- aclararon su situación.

BOLAVIP Chile conversó con una fuente de relevancia al interior del cuadro norteño y la postura sobre el goleador de 30 años es clara. Las posibilidades de mantenerse en el conjunto universitario son altas.

“La U está en proceso de cambio de DT por lo que aún no toman decisión, pero la opción de compra ya venció por lo que estamos viendo otras alternativas“, destacó el aludido.

Tal como adelantó este medio, se negocia una extensión de su cesión en Universidad de Chile. No obstante, ello tendrá que ser visado por el nuevo estratega de los estudiantiles.

Rodrigo Contreras aún no resuelve su eventual continuidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante la reciente temporada, el oriundo de Tucumán disputó una totalidad de 41 compromisos vistiendo la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó 10 goles y aportó con dos asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile no ejecutó la opción de compra sobre su pase, la que estaba fijada en 1,45 millones USD por el 80% de la carta. Ante tal panorama, su próximo paso está por resolverse.

En síntesis:

Aunque la opción de compra original ya no está vigente, el deseo de ambas partes podría facilitar un nuevo acuerdo, aunque bajo condiciones distintas: