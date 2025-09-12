Universidad de Chile conformó un equipo para competir en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y en el ámbito internacional con Copa Libertadores y ahora Copa Sudamericana. Julián Alfaro fue uno de los refuerzos en la U para este 2025 tras una buena campaña en Magallanes.

Sin embargo, su rendimiento no convenció en los Azules y salió a préstamo a Everton para este segundo semestre. Su nivel no levanta, una situación que tiene disconformes a los hinchas Ruleteros, quienes lo criticaron duramente por su primer tiempo en el partido ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.

Finalmente, el entrenador, Mauricio Larriera decidió sacar del equipo a Alfaro en el entretiempo y mandar a la cancha a Rodrigo Piñeiro para el complemento, cuando estaba 1-0 abajo en el marcador.

“El cachito que nos mandó la U”, “Manden a Alfaro de vuelta al CDA”, “Alfaro no es jugador de Primera División”, “Serje y Alfaro no jugarían ni en el colista”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas del cuadro viñamarino a través de la red social X.

Las críticas no se quedaron ahí. “El partido de Alfaro es lo peor que he visto este año”, “Serje y Alfaro no han jugado nada”, “Alfaro no es reemplazo de Emiliano (Ramos)”, lanzaron hinchas de Everton.