En la antesala de la tramitada Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo, Lucas Assadi fue quien representó a la U en la conferencia de capitanes que se llevó a cabo en la ANFP.

En la previa del encuentro, el volante azul reconoció que el plantel llega tocado por las ausencias de Lucas Di Yorio, Israel Poblete y Nicolás Ramírez.

“Tenemos varias bajas, pero tenemos un plantel súper amplio y competitivo, lo haremos muy bien el fin de semana, estamos preocupados por Colo Colo y después veremos lo que pase el siguiente partido”.

La revelación de Assadi: “Fernando Ortiz está estudiado”

Respecto a la programación de la Supercopa, Assadi reconoció que “este partido debió jugarse en enero y encontramos raro que lo programen justo antes de uno de los partidos más importantes que tenemos en el año”.

Al ser consultado por Colo Colo, Assadi sorprendió al revelar que el plantel de la U tiene “más que estudiado” a Fernando Ortiz, DT que debutará precisamente ante los azules en la banca alba.

“Lo hemos estudiado, quizás no hemos visto tantos videos porque no sabemos si se jugaba o no la Supercopa, pero de que lo tenemos estudiado, lo está, y saldremos a jugar de la mejor manera”, sentenció el ‘10’ del Romántico Viajero.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

Después de una larga espera finalmente la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sedisputará este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura con un reducido aforo sólo para público mayor de 55 años.